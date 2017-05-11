بوتين: الربط بين إقالة كومي والعلاقات الروسية الأميركية أمر مضحك

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات بعض وسائل الإعلام الأميركية الربط بين إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي جيمس كومي والعلاقات الروسية الأميركية بأنه مضحك.

بوتين رد على سؤال لمراسلة قناة سي بي أس الأميركية حول هذا الموضوع قائلا “إن الإقالة لن تؤثر على العلاقات الروسية الأميركية بأي شكل من الأشكال كما أن سؤالك يبدو مضحكا إذ ليس لي أي علاقة بهذا الأمر فالرئيس الأميركي تصرف وفقا لصلاحياته وفي إطار القانون والدستور الأميركي”.

كما أضاف بوتين وهو يستعد للمشاركة في مباراة لهوكي الجليد في مدينة سوتشي “لماذا نحن.. كما ترين أنا ذاهب لألعب الهوكي مع هواة اللعبة وأدعوك أن تفعلي مثلي”.