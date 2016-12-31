بوتين: العام المنصرف لم يكن سهلاً على بلادنا لكننا حققنا الكثير من النجاح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن التحديات والصعوبات التي واجهتها روسيا عام 2016 أسهمت في تعزيز وحدتها ودفعت باتجاه اكتشاف المزيد من القدرات الكامنة التي تجعلها قادرة على التقدم نحو الأمام.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله في كلمته السنوية إلى الأمة بمناسبة رأس السنة الميلادية “إن العام 2016 الذي يشارف على الانتهاء لم يكن سهلا بالنسبة لبلادنا إلا أن العقبات والصعوبات التي واجهناها عززت من وحدتنا ودفعتنا نحو اكتشاف احتياطات هائلة لقدراتنا من أجل التقدم.. والأهم هو أننا نؤءمن بأنفسنا وبقوتنا وببلدنا .. إننا نعمل بشكل ناجح وتمكنا من تحقيق الكثير”.

ووجه الرئيس الروسي “الشكر إلى مواطني روسيا على الانتصارات والإنجازات التي تم تحقيقها وعلى تفهمهم وثقتهم بقيادتهم وبلدهم واهتمامهم الصادق بروسيا البلد الفريد والعظيم”.

وتابع بوتين “إن عددا ليس بالقليل من المواطنين الروس يعملون على ضمان أمن روسيا بعيدا عن منازلهم ويعملون في المنشآت والمستشفيات

ويقودون الطائرات والقطارات” معربا عن الأمل بمستقبل أفضل للجميع.