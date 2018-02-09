بوتين: العقوبات على روسيا ستعود بالخسارة على الجهات التي فرضتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الغربية على روسيا ستعود بالخسارة على الجهات التي فرضتها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله في كلمة خلال اجتماع لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس بموسكو أن “سياسات فرض العقوبات المصطنعة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية العالمية تمثل طريقا مسدودا تقود جميع المعنيين بها ولا سيما الجهات التي تعتمد هذه السياسة إلى خسارة فوائد ومنافع كبيرة” معربا عن أمله في “أن يمل الغرب قريبا من سياسة العقوبات ويعود بعلاقاته مع روسيا إلى طبيعتها”.

وأشار بوتين إلى أن الجهات الشريكة لرجال الأعمال الروس من البلدان الأخرى يشتركون مع روسيا في وجهة النظر هذه.

واعتبر الرئيس الروسي “إن الموجة التكنولوجية الجديدة ستغير المشهد الاقتصادي العالمي” مضيفا “بامكاننا القول إن الأوراق اليوم توزع بطريقة جديدة حيث سيتم إنشاء أسواق جديدة للسلع والخدمات وسيظهر قادة جدد ومن الطبيعي أن المنافسة ستغدو أكثر حدة”.

ولفت بوتين إلى أن هذه الحالة لن تسمح للمتنافسين في محيط الأعمال العالمية بالشفقة على أحد موضحا أنه “قد يتم استخدام أي شكل من أشكال الضغط وأي شكل من أشكال المحاربة التنافسية”.