بوتين: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ لن يبقى دون رد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لن يبقى دون رد من روسيا مؤكدا في الوقت نفسه الاستعداد للتفاوض حول هذه القضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال بوتين خلال افتتاح اجتماع حول القضايا العسكرية في سوتشي اليوم: لا شك في أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لا يمكن أن يبقى ولن يبقى دون رد من جانبنا.

وأضاف بوتين: أود التشديد مرة أخرى على استعدادنا لخوض الحوار مع الشركاء الأمريكيين حول هذا الموضوع المحوري ونأمل بأن يتعاملوا مع ذلك بمسؤولية كاملة وأن يشكل المنطق السليم والمسؤولية المتبادلة أساسا للحوار الذي طال انتظاره حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز نظام الأمن الجماعي.

وذكر الرئيس بوتين أن بلاده أعلنت صراحة عندما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من اتفاق الدرع الصاروخية أنها ستكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات جوابية وقال: ذلك ما تم فعله والآن تتوافر لروسيا أسلحة فرط صوتية قادرة على اختراق كل أنظمة الدرع الصاروخية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة الموقعة مع روسيا حول الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى.