بوتين: تحرير حلب سيعيد الأوضاع إلى طبيعتها في سورية والمنطقة

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ان تحرير مدينة حلب من الارهابيين يشكل خطوة مهمة للغاية باتجاه حل الازمة في سورية.

ووفقاً لوكالة “تاس” التي نقلت عن بوتين قوله خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو:” ان تحرير مدينة حلب من المتطرفين يشكل عاملا أساسيا في اعادة الاوضاع الى طبيعتها بشكل كامل في سورية وفي المنطقة بكاملها على ما

نأمل”.

وأشار بوتين الى أن الجهود المبذولة لإعلان وقف للأعمال القتالية على كامل اراضي سورية “ستتواصل من قبل جميع الاطراف المهتمة” وقال: “علينا نحن وزملاؤنا في جميع الدول المهتمة أن نواصل العمل للتوصل الى هدنة نهائية”.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة فعل كل ما يمكن بحيث “تتوقف الاعمال القتالية في سورية.. وبكل الاحوال نحن سنناضل لتحقيق ذلك.