بوتين: تكريم العسكريين الروس الذين قتلوا في حلب خلال عمليات محاربة الإرهاب

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية بتكريم العسكريين الروس الذين قتلوا في حلب في سياق عمليات محاربة الإرهاب وإغاثة المهجرين.

وقال بوتين خلال لقائه كبار الضباط والمدعين العامين الذين تم تعيينهم مؤخرا “إن العسكريين الروس يخاطرون بحياتهم ويبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة الجيش السوري في محاربة الإرهابيين ومن أجل إنقاذ حياة المدنيين ولذلك أطلب من وزارة الدفاع تكريم جميع زملائنا الراحلين بأوسمة حكومية وتقديم كل المساعدات الممكنة لدعم ذويهم في هذه المرحلة الصعبة”.

وشدد بوتين على ضرورة الاستفادة من الخبرة المكتسبة في سياق العمليات العسكرية ضد الإرهاب في سورية بأكبر قدر ممكن لدى مواصلة تطوير القوات المسلحة الروسية وتزويد الجيش والأسطول بالأسلحة والآليات الحربية الحديثة.

ودعا بوتين المجتمعين إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على الممرضتين العسكريتين ناديجدا دوراتشينكو وغالينا ميخايلوفا اللتين قتلتا بقصف الإرهابيين للمستشفى الروسي الميداني في حلب وعلى المستشار العسكري العقيد روسلان غاليتسكي الذي توفي أمس متأثرا بجروح أصيب بها بقصف الإرهابيين على أحد الأحياء السكنية في حلب.