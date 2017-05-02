بوتين: حل الأزمة في سورية عن طريق الأمم المتحدة ومباحثات جنيف وأستانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب حل الأزمة في سورية عن طريق الأمم المتحدة بناء على مباحثات جنيف وأستانا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي اليوم .. “تبادلت مع المستشارة الألمانية الآراء حول تسوية الأزمة في سورية بناء على منصتي أستانا وجنيف ونحن على يقين أنه لا يمكن إيجاد حل للأزمة إلا عن طريق وتحت مظلة الأمم المتحدة”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه اتفق مع المستشارة الألمانية على ضرورة التحقيق المفصل وغير المنحاز حول ما حدث في خان شيخون بريف إدلب معربا عن إدانته لاستخدام الأسلحة الكيميائية ومعاقبة المسؤولين عن ذلك .

من جانبها أعلنت ميركل عن استعداد بلادها لبذل كل الجهود لضمان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية والتمسك به.