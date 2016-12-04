بوتين: خلق عالم أحادي القطب فشل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات خلق عالم أحادي القطب باءت بالفشل، مشيرا إلى أن الكثير من شركاء روسيا يفضلون اليوم الاستناد إلى قواعد القانون الدولي عند اتخاذ القرارات.

وفي مقابلة مع قناة “ان تي في” الروسية قال بوتين إن محاولات خلق عالم أحادي القطب لم تنجح ونحن بالفعل نعيش في بعد آخر، ولكننا في روسيا التزمنا دائما بوجهة النظر القائلة بأنه مع دفاعنا عن مصالحنا القومية علينا أن نحترم مصالح الآخرين”.

وكان بوتين حذر في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي أن محاولات الإخلال بالتكافؤ الاستراتيجي على الصعيد الدولي خطيرة للغاية وقد تؤدي لكارثة عالمية.