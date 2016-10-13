بوتين: دول البريكس ترفض الضغوط ضدها وانتقاض سيادتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسك بلدان مجموعة بريكس بمبادئ القانون الدولي وإسهامها في تعزيز الدور الرئيس للأمم المتحدة مشيرا إلى تطابق مواقف بلدان المجموعة حيال القضايا الدولية الملحة بما فيها الأزمة في سورية والتسوية في الشرق الأوسط.

وأشار بوتين في حديث لوكالتي ايانس الهندية ونوفوستي الروسية عشية قمة بريكس المقررة في الهند يومي 15 و16 من تشرين الأول الجاري إلى أن بلدان مجموعة بريكس ترفض ممارسة الضغوط على الدول واستخدام القوة ضدها وانتقاص سيادتها.

ولفت بوتين أيضا إلى أهمية هذا الموقف لدول بريكس مع محاولة بعض الدول تمرير مواقفها الأحادية مبينا ” أن مجموعة بريكس تتوسط العوامل الرئيسية في صياغة عالم متعدد الأقطاب”.

يذكر أن مجموعة دول بريكس تأسست عام 2009 وهي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.