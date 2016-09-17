أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تنفذ التزاماتها في سورية بشكل كامل والجيش السوري ينفذ التزاماته أيضا بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي للتهدئة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة الدول المستقلة في العاصمة القرغيزية بيشكيك اليوم إن “الولايات المتحدة لا تريد الكشف عن فحوى الاتفاق حول سورية لأنه سيوضح من يلتزم بتعهداته ومن لا يلتزم” لافتا إلى أن “بلاده لن تفصح عن تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية ما لم تلمس الرغبة في ذلك لدى واشنطن”.

وأشار بوتين إلى أن “الولايات المتحدة تواجه صعوبات في سورية لعجزها عن الفصل بين المعارضة والإرهابيين” مشدداً على أننا “لا نرى فصلا بين المعارضة والإرهابيين في سورية بل إعادة تجميع لصفوف المسلحين”.

وأضاف بوتين إن “روسيا والولايات المتحدة تطمحان لإحلال السلام في سورية وإن هدفهما المشترك يتمثل في مكافحة الإرهاب الدولي” معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف يحتم على الجانبين إظهار أكبر قدر من الشفافية والمصداقية تجاه بعضهما البعض.