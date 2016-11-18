بوتين: سنحافظ على توازن القوى الاستراتيجي في المجال الأمني بأي شكل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستفعل كل شيء من أجل الحفاظ على توازن القوى الاستراتيجي في العالم في ظل محاولات بعض الدول انتهاك هذا التوازن.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع عقده مع قيادة وزارة الدفاع الروسية في المقر الرئاسي في مدينة سوتشي جنوب روسيا لبحث الجهود لتطوير أنواع واعدة من الأسلحة: “يكمن هدفنا في أن نقضي بشكل فعال على أي مخاطر عسكرية قد تهدد أمن روسيا بما في ذلك المخاطر المتعلقة بنشر منظومة الدفاع الصاروخي الاستراتيجية وتنفيذ فكرة الضربة العالمية الخاطفة وشن الحروب الإعلامية”.

وأضاف: “سنواصل القيام بكل ما هو ضروري من أجل ضمان التوازن الاستراتيجي للقوى” واصفا محاولات تغيير هذا النظام أو الإخلال به بأنها “خطيرة للغاية”.

واشار بوتين إلى أن التوازن الاستراتيجي الذي قام في أواخر الأربعينيات وفي الخمسينيات من القرن الماضي جنب العالم اندلاع صراعات عسكرية كبيرة.

وحول تطوير القدرات العسكرية الروسية أوضح بوتين أن روسيا تولي اهتماما خاصا بتصميم ما يسمى الأسلحة التي تعمل على أساس مبادئ فيزيائية جديدة لم تستخدم سابقا في صناعة الأسلحة ومنها أسلحة الليزر وأسلحة تعمل بواسطة موجات راديوية وغيرها من الأنواع الجديدة مشيرا إلى أن هذه الأسلحة تسمح بتوجيه ضربات دقيقة إلى أهداف عسكرية ذات أهمية محورية ومنها منظومات أسلحة ومعدات قتالية ومنشآت من البنية التحتية التابعة للعدو.

وتابع بوتين: “نأخذ بعين الاعتبار لدى تصميم وتطوير منظومات أسلحة واعدة كافة الالتزامات الدولية التي سبق لنا أن أخذناها على عاتقنا” مضيفا إن “بعض الدول للأسف الشديد تعمل على إفشال الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا وعلى سبيل المثال الاتفاقات في مجال الدفاع الصاروخي”.

وكان ميخائيل أوليانوف مدير قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية وصف مؤءخرا تشغيل الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا بالأمر الضار والخاطئء محذرا من أنه يهدد الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة وأمن روسيا ومصالحها.