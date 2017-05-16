بوتين: ضرورة تعزيز الأمن وحماية الحدود في المنطقة القطبية الشمالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن إعادة تجهيز القوات العسكرية الروسية على مختلف الأصعدة هي بسبب الحاجة الضرورية لتعزيز الأمن وحماية الحدود في المنطقة القطبية الشمالية .

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله خلال لقائه قادة وزارة الدفاع الروسية اليوم في موسكو إن “الخبرة القتالية التي تلقتها قواتنا العسكرية الروسية في سورية مهمة وضرورية جداً خصوصاً لتعزيز الحدود في المنطقة القطبية الشمالية والحدود الغربية والغربية الجنوبية وهذا يدفع بإتجاه إعادة تجهيز قواتنا”.

وأضاف بوتين “في عام 2016 استطاع المجمع العسكري إتمام 97 بالمئة من المهام المطلوبة منه ونجح بتسليم أكثر من 6 آلاف قطعة عسكرية جديدة ومتطورة للجيش بالإضافة إلى النجاح بإعادة تحديث أكثر من 3 آلاف قطعة أخرى “.

واعتبر بوتين هذه النتائج بمثابة إنجاز كبير للمجمع العسكري الروسي والجيش الروسي.

وكان الرئيس الروسي أكد في اجتماع للجنة العسكرية الصناعية الروسية الشهر الماضي ضرورة تعزيز مكانة روسيا في سوق الأسلحة العالمي مشيراً إلى أن الأسلحة الروسية بحلول عام 2025 ستكون مصنوعة من قطع روسية بنسبة 85 بالمئة.