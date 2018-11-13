بوتين في زيارة رسمية إلى سنغافورة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سنغافورة، اليوم الثلاثاء 13 تشرين الثاني، في زيارة رسمية لثلاثة أيام.

وكان في استقبال الرئيس الروسي، رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية في ساحة قصر “إستانا” مقر إقامة رئيس الجمهورية، وبحضور حرس الشرف وبعزف للنشيدين الوطنيين.

كما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسة سنغافورة، في وقت لاحق من اليوم، بوضع حجر الأساس لمركز ثقافي روسي وكنيسة أرثوذكسية..

إضافة لمشاركته في قمة “آسيان”، وعقده عددا من الاجتماعات الثنائية التي سيلتقي فيها كلا من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي يينغ.