بوتين: لدينا هدف بحل الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول مجموعة بريكس تدعو لاتخاذ إجراءات حاسمة في مكافحة الإرهاب ولحلول سياسية دبلوماسية للنزاعات الدولية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله خلال اجتماع قادة مجموعة بريكس في مدينة غوا الهندية اليوم.. “نحن مؤمنون أن حل النزاعات الدولية يجب أن يتم فقط عبر الآليات السياسية الدبلوماسية ولن نقبل بسياسة الضغوط بالقوة في أي شكل من الأشكال وانتهاك سيادة الدول الأخرى”.

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة التعاون في مواجهة التحديات الملحة الأخرى.

وخلال مؤتمر صحفي في ختام القمة قال بوتين “لدينا هدف مشترك بمحاربة الإرهاب وحل الأزمة في سورية سياسيا”.

بدوره أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أن “رعاة الإرهاب يشكلون تهديدا بالنسبة لنا بقدر ما يشكله الإرهابيون أنفسهم”.

وكانت أعمال القمة الثامنة لمجموعة دول بريكس بدأت صباح اليوم في مدينة غوا.

ودعت دول بريكس في بيانها الختامي لحل الأزمة في سورية عبر الحوار شريطة المضي في مكافحة الإرهاب .

وأجرى قادة دول المنظمة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا اللقاء الأول أمس بشكل عشاء غير رسمي.

وذكر موقع روسيا اليوم أن قادة دول بريكس سيعقدون اجتماعا مغلقا ثم سيلتقون بممثلي مجلس أعمال بريكس وسيجرون اجتماعا موسعا بمشاركة الوفود قبل توقيع الوثائق المشتركة.

وتأسست مجموعة دول بريكس عام 2009 وكانت القمة السابقة عقدت فى مدينة اوفا الروسية فى تموز من العام الماضي.