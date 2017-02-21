بوتين معزيا في تشوركين: كان دبلوماسياً بارزاً لم يعرف الهزيمة أبداً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي توفي في نيويورك أمس كان أحد أبرز الدبلوماسيين في العالم تعامل مع مهامه ببراعة ولم يعرف الهزيمة أبدا.

وقال بوتين في رسالة وجهها إلى زوجة الفقيد وأبنائه ونشرها موقع الكرملين الالكتروني.. “تفضلوا بقبول خالص تعازيي في وفاة تشوركين الزوج والوالد.. لقد كانت وفاته المبكرة خسارة كبرى لا يمكن تعويضها بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية”.

وأشار بوتين إلى أن تشوركين و “دون مبالغة كان احد أبرز الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالاحترام الصادق من قبل زملائه والنفوذ الهائل بين الشركاء الأجانب”.

وتابع الرئيس الروسي.. إنه “وعلى مدى أكثر من عشر سنوات وأحيانا في أكثر الظروف صعوبة ضغط تشوركين بحزم وبشكل منهجي للدفاع عن موقف روسيا في أهم القضايا العالمية والتي تطلبت جهودا هائلة وتضحيات ذاتية كاملة ومهما كانت صعوبة المهمات فانه تعامل معها ولم يعرف الهزيمة أبدا”.

كما شدد الرئيس الروسي على مهنية تشوركين وأشار إلى أن الوفاة المفاجئة للمبعوث جعلت “ألم فقدانه حادا للغاية” واصفا تشوركين بـ”الوطني الحقيقي”.

وقال بوتين.. “إن تشوركين كان احد ابرز الدبلوماسيين وكان مهنيا على أعلى مستوى ورجلا ذا ذكاء عال وطاقة استثنائية وجاذبية وإحساس نادر من الفكاهة”.