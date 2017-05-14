بوتين من بكين يدعو لإعداد اتفاق يعزز التجارة بين الدول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة له في افتتاح منتدى “حزام واحد طريق واحد” أن اختلال التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأزمة نموذج العولمة كلها عوامل تؤدي إلى عواقب سلبية على العلاقات بين الدول والأمن الدولي.

ودعا بوتين المشاركين في المنتدى إلى إعداد اتفاق أوراسي لتسهيل إجراءات التجارة والذي من شأنه تعزيز التبادلات التجارية بين الدول في المنطقة، مشددا على أن الشراكة الأوروبية الآسيوية يجب أن تغير المشهد السياسي والاقتصادي في القارة بالمستقبل وأن تجلب السلام والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إزالة الحواجز أمام حركة البضائع دخل حيز التنفيذ شباط الماضي، مؤكدا ضرورة تطوير هذا الاتفاق وإعداد اتفاق أوراسي أكثر تقدما بشأن تسهيل عمليات التجارة.

كذلك دعا الرئيس الروسي العالم إلى التخلي عن الخطاب العدواني، مشيراً إلى أنه من خلال منطق النهج القديم لا يمكن حل أي مشكلة في وقتنا.

كما رأى أن شراكة أوراسيا قادرة على تطوير وتقديم برنامج عمل هادف بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الأمنية وتطوير العلاقات بين الدول وتنظيم الاقتصاد والخدمات الاجتماعية وأنظمة التحكم والبحث عن محركات نمو جديدة.

هذا ويشارك في أعمال منتدى “حزام واحد-طريق واحد الى جانب بوتين قادة 28 بلدا ويحضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة سبل التعاون في مجالات مختلفة بينها البنية التحتية والطاقة والنقل والثقافة والسياحة والتعليم.