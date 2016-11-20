بوتين وأوباما يجريان محادثة قصيرة على هامش أعمال قمة “أبيك” في ليما

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع نظيره الأمريكي باراك أوباما على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “ابيك” بالعاصمة البيروفية ليما.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي قوله: إن الرئيسين “تصافحا في بداية اجتماع للدول الأعضاء في قمة أبيك وتحدثا لفترة قصيرة” دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكان الكرملين أعلن أمس أن بوتين سيلتقى أوباما على هامش أعمال قمة “أبيك”.

وتهدف قمة منتدى “أبيك” إلى تشجيع النمو الاقتصادي إضافة إلى التعاون والتجارة والاستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يذكر أن المنتدى أسس عام 1989 في عاصمة أستراليا كانبيرا ويضم 21 دولة تطل على المحيط الهادئ.