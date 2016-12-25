بوتين واردوغان ونزارباييف يبحثون في اتصال هاتفي الأزمة في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الأزمة في سورية والوضع فيها.

وأشار المكتب الصحفي للكرملين في بيان نقله موقع “روسيا اليوم” إلى أن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف الذي يزور مدينة سان بطرسبورغ الروسية حاليا انضم الى الحوار بين بوتين واردوغان موضحا أن الأخير قدم تعازيه بحادث تحطم الطائرة الروسية في البحر قبالة سواحل مدينة سوتشي.

وكانت طائرة الركاب الروسية من طراز “تو 154” تحطمت صباح اليوم بعد إقلاعها بقليل من مطار سوتشي أدلر فى جنوب روسيا وسقطت في مياه البحر الأسود ما ادى لمقتل 84 راكبا بينهم 68 موسيقيا و9صحفيين و8 من أفراد الطاقم.