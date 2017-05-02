بوتين وترامب يبحثان هاتفياً مكافحة الإرهاب في سورية

اعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد ترامب بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم افاق تنسيق الجهود لمكافحة الارهاب

في سورية.

وقال الكرملين في بيان: ان الرئيسين بوتين وترامب//ناقشا خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائى على الساحة الدولية.

وركزا على افاق تنسيق الاجراءات الروسية الامريكية فى مكافحة الارهاب الدولى على المدى البعيد في سياق الازمة في سورية//.

وأضاف البيان00انه//تم الاتفاق على وجه الخصوص على تكثيف الحوار بين وزيرى خارجية البلدين لايجاد خيارات تسمح بتثبيت وقف اطلاق النار

واعطائه الاستقرار.. لخلق ظروف لاطلاق عملية تسوية حقيقية في سورية//.

وكان الرئيس بوتين أكد فى وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفى مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أنه يجب حل الازمة في سورية عن طريق الامم

المتحدة بناء على مباحثات جنيف وأستانا مشددا على أن تثبيت اتفاق وقف الاعمال القتالية هو ما سيعمل عليه الممثلون خلال اجتماع استانا المقرر

عقده فى اليومين القادمين وان بلاده ستواصل دعمها للحوار السورى السورى في جنيف.

ويعتبر هذا الاتصال الهاتفى الثالث بين الرئيسين الروسى والاميركى منذ تولى ترامب منصبه حيث ركزت اول مكالمة بينهما اواخر كانون الثانى الماضى

على محاربة الارهاب الدولى بما يشمل تنظيم/داعش/وجماعات ارهابية أخرى في سورية وأكد بيان صادر عن الكرملين أن تلك المكالمة كانت//ايجابية

وبناءة//.

كما جرت المحادثة الهاتفية الثانية مطلع نيسان الماضى حيث قدم ترامب للرئيس بوتين التعازى فى ضحايا التفجير الارهابى بمترو مدينة سان

بطرسبورغ الروسية.