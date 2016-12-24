بوتين وروحاني يبحثان حل الأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي حل الأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب الدولي.

وقال الكرملين في بيان اليوم السبت أن الرئيسين الروسي والإيراني أكدا خلال مكالمتهما أن عملية تحرير حلب الناجحة خطوة هامة لإحلال السلام في البلاد.

وأضاف البيان: ” تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية”.

وأشار البيان إلى أن روحاني عبر خلال الاتصال عن تعازيه في اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف.