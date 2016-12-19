بوتين وروحاني يبحثان في اتصال هاتفي تسوية الأزمة في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي اليوم الأزمة في سورية والأوضاع في مدينة حلب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان ان “الرئيسين شددا على أهمية الجهود المشتركة من أجل المساعدة في إطلاق العملية السياسية الحقيقية الهادفة إلى حل الأزمة في سورية في أقرب وقت”.

وأضاف البيان ان “الطرفين عبرا عن دعمهما لتنظيم المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة السورية وما يسمى /المعارضة المعتدلة/ في العاصمة الكازاخية أستانا باعتبار ذلك خطوة مهمة في سياق تسوية الأزمة في سورية.”

وذكر البيان أن بوتين وروحاني تطرقا إلى موضوع العلاقات الروسية الإيرانية ومراعاة النتائج الإيجابية التي نتجت عن اجتماع اللجنة الروسية الإيرانية الدائمة حول التعاون الاقتصادي التجاري والذي عقد في طهران بين 11 و 13 كانون الأول الجاري كما اتفق الرئيسان على جدول الاتصالات المقبلة بينهما على مستويات مختلفة.