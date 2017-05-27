بوتين وروحاني يبحثان هاتفياً الوضع في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي اليوم الوضع في سورية وشددا على أهمية زيادة الجهود المشتركة لحل الأزمة فيها.

وقال المكتب الصحفي في الكرملين في بيان “إن الرئيسين شددا خلال مناقشة الوضع في سورية على أهمية زيادة الجهود المشتركة لتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للازمة فيها ولا سيما في إطار مسار أستانا وعبر تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر”.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي هنأ نظيره الإيراني روحاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا وتمنى له النجاح في نشاطاته.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الاعمال القتالية فى سورية وقعت في نهاية اجتماع أستانا 4 فى العاصمة الكازاخية فى الرابع من أيار الجاري على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر.

ومن المتوقع أن يجتمع خبراء من الدول الضامنة الثلاث لاتفاق وقف الأعمال القتالية وهى روسيا وإيران وتركيا قريبا لتحديد مناطق تخفيف التوتر على الخرائط لمنع تسلل إرهابيين إليها.