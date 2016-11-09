بوتين ولوكاشينكو يبحثان الأزمة في سورية هاتفياً

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اتصال هاتفي اليوم الأزمة في سورية.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان بأن “المباحثات الهاتفية تطرقت إلى القضايا الملحة للوضع في سورية والشرق الأوسط”.

وأشار موقع سبوتنيك إلى أن الاتصال بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي تزامن مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وسط ترقب العالم تغييرات في سياسات واشنطن في الشرق الأوسط وبصفة خاصة بملف الأزمة في سورية.