بوتين وماكرون يبحثان العلاقات الدولية في فرساي

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى فرنسا يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون في فرساي.

ويجري اللقاء بين بوتين وماكرون بمناسبة الذكرى الـ300 لزيارة الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر إلى فرنسا وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبهذه المناسبة، سيفتح في فرساي المعرض الخاص ومن المتوقع أن يزور الرئيسان هذا المعرض.

هذا وكان ماكرون أعلن خلال مقابلة مع صحيفة “لو جورنال ديو ديمانش” أنه يتعامل مع روسيا باحترام، وأنه جاهز للحوار البناء مع نظيره الروسي.

ومن المتوقع أن يناقش بوتين وماكرون المسائل الدولية الملحة، حيث أفاد ماكرون بأن الحوار مع روسيا ضروري لمواجهة عدد من النزاعات الدولي وخاصة المسألة السورية.