بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون آفاق التسوية السياسية للازمة في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان “إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الوضع في سورية وآفاق التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية”.

وجاء في البيان إن “الجانبين أكدا اهتمام بلديهما بتحريك المحادثات السورية الجارية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 مع مراعاة نتائج مؤءتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في ال 30 من الشهر الماضي”.

وكان المشاركون في مؤتمر الحوار الوطنى السورى السوري أكدوا في البيان الختامى الالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا وأن الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده