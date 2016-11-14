بوتين وميركل يبحثان هاتفياً الأزمتين السورية والأوكرانية

بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع المستشارة انغيلا ميركل الأزمتين السورية والأوكرانية.

ووشدد كل من بوتين وميركل على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ اتفاقات مينسك لحل الأزمة الأوكرانية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج لقاء زعماء “رباعي النورماندي” في برلين الشهر الماضي. وأعرب الجانبان عن قلقهما بخصوص انتهاك نظام التهدئة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وتطرق الجانبان إلى موضوع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ولفت بوتين انتباه المستشارة إلى خطورة الاستجرار غير المشروع من الجانب الأوكراني للغاز الذي تورده روسيا الى الدول الاوروبية وفقا للاتفاقات الموقعة.

وجرى الاتفاق على عقد اتصالات تجمع كلا من ممثلي المفوضية الاوروبية وشركة غازبروم ووزارة الطاقة الروسية لبحث الموضوع.