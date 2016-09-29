بوتين وميركل يتفقان على ضرورة تنفيذ وقف الأعمال القتالية في سورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة توحيد الجهود لتنفيذ وقف الأعمال القتالية في سورية على أساس الاتفاق الروسي الأمريكي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله إن “بوتين جدد في اتصال هاتفي مع ميركل التأكيد على أهمية وفاء واشنطن بوعودها بعزل المعارضة عن الإرهابيين في سورية” مضيفا أن “روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق اتفاق صامد لوقف الاعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني”.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستمرون بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية في سورية تحت مسمى “المعارضة المعتدلة” بينما تواصل تلك التنظيمات اعتداءاتها الاجرامية على الاحياء السكنية في حلب وغيرها من المدن السورية وذلك بالتزامن مع محاولات الولايات المتحدة استغلال الملف الانساني وخاصة في مدينة حلب للتهرب من تنفيذ مضمون الاتفاق الروسي الامريكي الأخير حول سورية.