بوتين ونزارباييف يبحثان التحضير لمحادثات أستانا حول الأزمة في سورية

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني نورسلطان نزارباييف في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم التحضير للمحادثات حول الأزمة في سورية المرتقبة في أستانا عاصمة كازاخستان.

وقال الكرملين في بيان له: إن “الرئيسين بوتين ونزارباييف ركزا خلال الاتصال الهاتفي على المسائل المتعلقة بالمحادثات المقرر إجراؤها في العاصمة الكازاخستانية أستانا حول التسوية السلمية للأزمة في سورية”.

وكان نزارباييف أعلن الاثنين الماضي عن استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف المشاركة في المحادثات حول الأزمة في سورية في عاصمة بلاده استانا وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك فيما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا وإيران وتركيا ستكون الضامن للاتفاقات التي يمكن أن تنتج عن اجتماع استانا الذي من المقرر أن يحضره ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة.

وأشار البيان إلى أن بوتين ونزارباييف تناولا أيضا نتائج قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ميدنة سان بطرسبورغ الروسية.