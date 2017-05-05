بوتين ونظيره الكازاخي يرحبان باتفاق استانا 4 حول سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع نظيره الكازاخستاني نورسلطان نزارباييف نتائج اجتماع أستانا 4 حول سورية حيث أعرب الجانبان عن رضاهما لاعتماد مذكرة إقامة مناطق تخفيف التوتر في سورية.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي في الكرملين أن الرئيسين بوتين ونزارباييف ناقشا خلال اتصال هاتفي نتائج الاجتماع الرابع حول سورية في أستانا يومي الـ3والـ 4 من أيار الجاري وتم الإعراب عن الرضا إزاء اعتماد مذكرة مناطق تخفيف التوتر و “التأكيد على أن تنفيذها من قبل جميع الأطراف سوف يسهم في تعزيز وقف الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني بشكل عام وبالتالي التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية”.

وأشار البيان إلى “أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي كذلك بحث جملة من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات اللاحقة على مختلف المستويات”.