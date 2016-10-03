بوتين يأمر بتعليق اتفاقية استغلال البلوتونيوم مع الولايات المتحدة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بتعليق الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول معالجة البلوتونيوم وذلك بسبب خطوات واشنطن غير الودية حيال موسكو.

وجاء في بيان نشر اليوم على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية ونقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك نصه.. “إنه ونتيجة لتغير الظروف بشكل جذري وظهور خطر على الاستقرار الاستراتيجي الروسي نتيجة خطوات غير ودية من قبل الولايات المتحدة تجاه الاتحاد الروسي وعجز واشنطن عن تنفيذ التزاماتها بشأن معالجة البلوتونيوم العسكري الفائض وفقا للاتفاقات الدولية وبسبب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية روسيا قرر الرئيس الروسي تعليق سريان مفعول الاتفاقية الروسية الأمريكية حول معالجة البلوتونيوم المذكور والتعاون في هذا المجال”.

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا عام 2000 على إتلاف البلوتونيوم الفائض بحجم 34 طنا بشكل مشترك وهو ما يكفي لإنتاج 17 ألف قنبلة نووية.