بوتين يؤكد استعداد موسكو للتعاون مع الشركاء في مكافحة الإرهاب

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لزيادة التعاون مع الشركاء في محاربة قوى الإرهاب، مشددا على أن العالم الإسلامي بإمكانه الاعتماد بشكل كامل على مساندتها في هذا الأمر.

وفي برقية ترحيب بالمشاركين في اجتماع “مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي” قال بوتين إن العديد من الدول الإسلامية تواجه تحديات جدية وخطيرة من بينها الإرهاب والتطرف المرتبط بالعنف وتصاعد التناقضات الدينية والعرقية، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

هذا وينعقد الاجتماع الثالث لـ “مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي” الذي بدأ أمس ويختتم أعماله اليوم للمرة الأولى في العاصمة الشيشانية غروزني، ليتوجه المشاركون بعدها إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية حيث ستعقد القمة الاقتصادية الدولية التاسعة “روسيا العالم الإسلامي” في الفترة ما بين الـ 18 والـ20 من الشهر الجاري.