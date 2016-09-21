بوتين يؤكد اهمية تعزيز العلاقات الروسية الالمانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والمانيا معربا عن أمله بأن يتمكن الجانبان من حل القضايا الماثلة أمامهما.

ونقلت وكالة تاس للانباء عن بوتين قوله خلال لقائه اليوم في موسكو مع نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد زيغمار غابرييل: “نحن نرى توق رجال الاعمال الى تطوير العلاقات ونعتبر ذلك أمرا مهما وامل بأننا سنستطيع الحديث والبحث عن سبل لحل القضايا التي نواجهها”

وأوضح بوتين في حديثه الى أن لدى روسيا أصدقاء كثيرين في المانيا قائلا: “بالرغم من جميع الصعوبات التي تبرز في المجال السياسي أصدقاؤنا يبقون أصدقاؤنا ونحن نعلم ذلك ونراه”.