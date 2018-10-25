بوتين يؤكد على ضرورة رفع مستوى التجهيز القتالي للجيش الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة رفع مستوى التجهيز العملياتي والقتالي للجيش الروسي مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التهديدات المحتملة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن بوتين قوله خلال حفل ترفيع عدد من الضباط: “إن روسيا لا تهدد أحدا كما أننا ننفذ بصرامة التزاماتنا في مجال الأمن الدولي ومراقبة التسلح إضافة إلى أننا دائما منفتحون على العمل البناء مع الشركاء من أجل تحقيق الاستقرار وفي الوقت نفسه واجبنا أن ننفذ كل ما هو ضروري لحماية موثوقة للوطن ضد أي تهديدات محتملة”.

وأعلن الرئيس بوتين أن الأمن الروسي تمكن من إحباط 26 جريمة ذات طابع إرهابي منها 15 كانت ستقع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

إلى ذلك دعا بوتين إلى تشديد الرقابة على حركة الأسلحة مطالبا الحرس الوطني بتقديم مقترحاته لتعديل القوانين بما في ذلك ذات الطابع التشريعي.