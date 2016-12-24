بوتين يبحث التسوية السياسية للأزمة في سورية مع مجلس الأمن الروسي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية على ضوء انتهاء عملية تحرير مدينة حلب من الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف.. “إن الاجتماع ناقش مسألة التسوية في سورية على ضوء انتهاء عملية القوات المسلحة السورية لتحرير حلب من الإرهابيين إضافة إلى سير التحضير للقاء المحتمل في العاصمة الكازاخية أستانة في إطار التسوية السورية”.

وكان بيسكوف أعلن أن بوتين سيجري اتصالات هاتفية عدة في إطار التحضير للمباحثات السورية السورية المرتقبة في أستانة.

وأعلن بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع أمس أنه يجب في المرحلة القادمة “التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية والبدء بعده مباشرة بالحوار السياسي.