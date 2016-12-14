بوتين يبحث في اتصال هاتفي مع أردوغان الوضع في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سورية.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله ردا على سؤال حول ما إذا تحدث بوتين وأردوغان هاتفيا “نعم.. لقد جرت مكالمة”.

وكان بيسكوف أعلن في وقت سابق أن اتصالا هاتفيا سيجري مساء اليوم بين بوتين وأردوغان مضيفا “إن بوتين يجري باستمرار حوارا وثيقا مع أردوغان ومن المهم بالنسبة لنا أن تترسخ لدينا عملية تبادل المعلومات بشأن سورية على مستوى دبلوماسيينا وكذلك أيضا بين العسكريين في البلدين”.

يشار إلى أن النظام التركي حول منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش وجبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش”.