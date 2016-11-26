بوتين يبحث مع أردوغان الأزمة في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم الازمة في سورية.

وجاء في بيان للكرملين أن بوتين وأردوغان تبادلا خلال الاتصال “وجهات النظر بشأن الوضع في سورية”.

وكان بوتين وأردوغان أجريا أمس اتصالا هاتفيا بحثا خلاله “مسائل تتعلق بتسوية الازمة في سورية والحرب على الإرهاب والعلاقات الثنائية بين البلدين” وفق ما أعلنه الكرملين.

يذكر أن النظام التركي حول منذ بداية الأزمة في سورية الأراضي التركية إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية.