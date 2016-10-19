بوتين يبحث مع أرودوغان مستجدات الأزمة في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الازمة في سورية وسبل تسويتها سياسيا اضافة الى عملية الجيش العراقي لتحرير مدينة الموصل من ارهابيي “داعش”.

وأفاد الكرملين في بيان اليوم بان الجانب الروسي أكد خلال الاتصال اهمية فصل تشكيلات ما يسمى “المعارضة المعتدلة” عن تنظيم “جبهة النصرة” الارهابي وغيره من الجماعات الارهابية المتحالفة معه.

وتؤكد روسيا بإلحاح ضرورة فصل ارهابيي “جبهة النصرة” عما يسمى “المعارضة” التي تدعمها واشنطن لإنجاح عملية مكافحة الارهاب في سورية فيما تواصل واشنطن التنصل من تنفيذ تعهداتها في هذا الصدد ومعها نظام اردوغان الذى اثبتت الوقائع الميدانية والتقارير الاستخبارية دعمه للتنظيمات الارهابية في سورية.

ولفت البيان الى انه تم التطرق الى عملية الجيش العراقي لتحرير مدينة الموصل من ارهابيي “داعش”.