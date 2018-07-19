بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي نتائج قمته مع ترامب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم نتائج قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين أن المشاركين في الاجتماع بحثوا نتائج اللقاءات الدولية للرئيس بوتين في الفترة الأخيرة بما فيها القمة الروسية الأمريكية التي عقدت الاثنين الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي إضافة إلى مبادرة استخدام بطاقات هوية المشجع لكأس العالم لكرة القدم 2018 لدخول الأراضي الروسية من دون تأشيرات حتى نهاية العام الجاري.

والتقى الرئيسان بوتين وترامب الاثنين الماضي في هلسنكي وبحثا التعاون الاقتصادي بين البلدين ومسألة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الامريكية 2016 وتسوية الأزمة في سورية ونقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا ومواضيع أخرى.