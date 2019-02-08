بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية في سياق القمة المرتقبة للدول الضامنة لعملية استانا في سوتشي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: “تم خلال الاجتماع بحث الوضع في سورية قبل القمة المرتقبة لرؤساء روسيا وإيران وتركيا يوم الـ 14 من شباط الجاري في سوتشي”.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فلانتينا ماتفيينكو وسكرتير مجلس الامن الروسي نيكولاي باتروشيف ووزراء الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف والداخلية فلاديمير كولوكوتسيف.