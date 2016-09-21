بوتين يبحث هاتفياً مع اردوغان تسوية الازمة في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم تسوية الازمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للانباءعن الكرملين بياناً جاء فيه أن: “بوتين واردوغان ناقشا خلال الاتصال الذي تم بمبادرة من الجانب التركي المسائل الانية لمواصلة تطوير التعاون الروسي التركي وقضية التسوية في سورية”.

واشار بوتين الى ان روسيا وتركيا بدأتا العمل على تطبيع العلاقات بعد فترة التأزم الناجمة عن اسقاط سلاح الجو التركي للقاذفة الروسية “سو 24” فوق سورية في تشرين الثاني عام 2015.