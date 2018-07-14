بوتين يبحث هاتفياً مع رئيس النظام التركي الملف السوري

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم تسوية الأزمة في سورية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الكرملين قوله في بيان إن الطرفين “بحثا قضايا حيوية للأجندة الدولية وعددا من الملفات الإقليمية مع التركيز على الخطوات المشتركة لتسوية الأزمة في سورية وفق القرارات المناسبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عمل منصة أستانا”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا “المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية”.

يشار إلى أن النظام التركي حول منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش”.