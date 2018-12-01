بوتين: يجب اتخاذ إجراءات أشد لتطبيق اتفاق إدلب

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ إجراءات أشد لضمان تطبيق الاتفاق حول إدلب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله : إن “بوتين تحدث خلال لقائه أردوغان أمس على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس عن ضرورة اتخاذ إجراءات أشد وأكثر فاعلية لتطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب لمنع تكرار حوادث مثل قصف حلب مؤخرا ولا سيما باستخدام قذائف تحوي مواد كيميائية”.

يذكر أن بوتين أكد خلال اجتماع لقادة دول “بريكس” على هامش قمة الـ “20” أمس أن “الاعتداء الذي نفذه الإرهابيون في الـ “24” من تشرين الثاني الجاري على السكان في غرب حلب باستخدام مواد كيميائية سامة يحتمل أنها الكلور يشكل انتهاكا جديدا صارخا ولا بد من معاقبة مرتكبيه”.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وأردوغان بحثا أيضا الأزمة في سورية بما في ذلك الوضع في إدلب.

وكان رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماعات أستانا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد أمس الأول أن النظام التركي لم يحترم التزاماته بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب الأمر الذي شجع الإرهابيين فيها على مواصلة استهداف المدنيين في محافظات حلب وحماة واللاذقية مشددا على أنه إذا لم ينفذ الاتفاق بالسياسة فإنه سينفذ بأساليب أخرى.

وأضاف بيسكوف: أن بوتين وأردوغان “قاما خلال اللقاء بالتنسيق العملي نظرا للعدد الكبير من المشاريع القائمة التي تتطلب إجراء اتصالات على مستوى دائم” .