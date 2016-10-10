بوتين: يجب الانتقال إلى الحل السياسي للأزمة في سورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الانتقال بشكل سريع إلى الحل والتسوية السياسية للأزمة في سورية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أجره مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول قائلا: “لقد أولينا وقتاً طويلاً للمشاكل الإقليمية وبالدرجة الأولى للوضع في سورية.. نحن في روسيا نرى أنه يجب بأكبر سرعة الانتقال إلى الحل والتسوية السياسية للأزمة في سورية “داعياً كل من يرغب بالسلام إلى مساندة هذا الاقتراح.

ولفت بوتين إلى “التوصل إلى اتفاق على العمل بمقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا بشأن إخراج إرهابيي تنظيم جبهة النصرة من شرق حلب” معرباً عن أمله في أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب واحداً من مواضيع المحادثات التي يجب أن تجري السبت في سويسرا.

وأضاف الرئيس الروسي: إن “روسيا قدمت اقترحاً للجانب الأمريكي للعمل على سحب قوات الجيش السوري والمجموعات المسلحة من طريق الكاستيلو لكن الشركاء الأمريكيين يرفضون القيام بذلك إما لأنهم لا يستطيعون القيام بذلك أو أن هناك أسباباً أخرى لرفضهم”.

وأشار بوتين إلى التوقيع على سلسلة اتفاقات روسية وتركية على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول.

من جانبه لفت أردوغان إلى أنه “من المواضيع المهمة التي ناقشها مع الرئيس بوتين الأزمة في سورية والوضع في حلب” وقال: “أعطينا توجيهات لوزيري الخارجية في البلدين للتحضير للقاء آخر بداية العام المقبل”.