بوتين يجدد التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بشكل فعال

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والإرهابيين بشكل فعال.

ونقلت وسائل إعلام عن بوتين قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو اليوم إن” ما حدث في مدينة تدمر السورية هو نتيجة لعدم تنسيق قوات التحالف الدولي مع موسكو ودمشق” مؤكدا في الوقت ذاته أن تحرير حلب من الإرهابيين تطور مهم “يسمح بإيجاد تهدئة جديدة”.

ودعت روسيا مرارا إلى تشكيل جبهة دولية موسعة لمحاربة الإرهاب بتفويض من الأمم المتحدة إلا أن هذه الدعوات المتكررة لم تلق آذانا صاغية من قبل الولايات المتحدة ودول الغرب.