بوتين يدعو لتجنب تصعيد الوضع بعد العدوان الصهيوني على سورية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنب تصعيد الوضع في المنطقة وذلك بعد عدوانها الجديد على الأراضي السورية.

وأشار الكرملين في بيان صدر عنه مساء اليوم إلى أن بوتين دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي إلى “تجنب كل الخطوات التي قد تسفر عن نشوب دورة جديدة من المواجهة الخطيرة بالنسبة للجميع في المنطقة”.

وأوضح البيان أنه تم خلال المكالمة بحث “الوضع الخاص حول الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق اليوم ضرورة احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية وذلك بعد العدوان الإسرائيلي معربة عن قلقها من “التطورات الأخيرة والهجمات في سورية”.