بوتين يستعرض الأوضاع في سورية خلال لقائه زعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع زعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأوضاع في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الأمين العام للمنظمة نيكولاي بورديوجا قوله.. “إن بوتين أطلع زعماء دول المنظمة على الخطوات التي تتخذ لإعادة الوضع إلى طبيعته في سورية”.

من جهة أخرى بحث المشاركون في اللقاء تدهور الوضع في أفغانستان وتعقد الأمور على حدودها مع طاجيكستان وتطرقوا إلى الإجراءات اللازم اتخاذها لمساعدة طاجيكستان في مجال نشر الاستقرار على الحدود بين البلدين.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي منظمة أمنية إقليمية تضم كلاً من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.