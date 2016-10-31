بوتين يصدق على تعليق اتفاقية إتلاف البلوتونيوم مع الولايات المتحدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على القانون الخاص بتعليق سريان الاتفاقية الروسية الأمريكية حول إتلاف البلوتونيوم العسكري.

وذكر موقع روسيا اليوم ان توقيع بوتين على القانون يعني دخوله حيز التنفيذ بدءا من تاريخ اليوم بعد أن وافق عليه مجلس الدوما ومجلس الاتحاد “الشيوخ” يومي 19 و26 تشرين الأول الجاري على التوالي.

ويتضمن نص القانون شروطا طرحتها موسكو لاستئناف العمل بأحكام الاتفاقية بما في ذلك إلغاء كل العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد الحكومة الروسية وضد مواطنين روس والتعويض عن الخسائر الناتجة عن تطبيق تلك العقوبات وتقليص البنية التحتية العسكرية التابعة للولايات المتحدة في أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي.

وكان بوتين بادر إلى تعليق سريان الاتفاقية باعتبار أن واشنطن لا تفي بالتزاماتها في إطار هذه الاتفاقية الخاصة بإتلاف ومعاجلة كميات البلوتونيوم العسكري التي لم يعد البلدان يحتاجان إليها لأغراض الدفاع.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا على الاتفاقية في آب عام 2000 وتنص على إتلاف البلوتونيوم العسكري الزائد أو معالجته وتحويله إلى وقود أو دفنه.

و تجنب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في وقت سابق الحديث عن مواعيد محتملة لاستئناف تطبيق الاتفاقية مشككا في أن تستجيب واشنطن لمطالب موسكو ولا سيما المتعلقة برفع العقوبات في القريب العاجل.

وقال ريابكوف في تصريحات له أمام مجلس الاتحاد الروسي إن تعليق سريان الاتفاقية لا يعني تخلي روسيا عن التزاماتها في مجال نزع الأسلحة النووية مشيرا إلى أن روسيا بدأت بالاعتماد على طريقة أكثر اقتصادية لإتلاف البلوتونيوم بالمقارنة مع الطرق المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع واشنطن.