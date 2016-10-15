بوتين يصل الهند للمشاركة في قمة «البريكس»

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غوا الهندية للمشاركة في قمة بريكس وعقد عدد من اللقاءات الثنائية.

وتجري قمة بريكس، المنظمة التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا يومي 15 و16 أكتوبر.

وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي صرّح للصحفيين أن بوتين سيجري مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أهم محاورها الشراكة في مجال الطاقة النووية.

وينتظر أن يلتقي بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ ويدعوه لزيارة روسيا في عام 2017، كما ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الروسي بنظيره من جنوب إفريقيا جاكوب زوما.

وحسب تصريح بوتين لوكالة “نوفوستي” سيتبادل قادة بريكس الآراء حول القضايا الدولية الأساسية، وقال بوتين إن روسيا مصممة على التعاون في محاربة الإرهاب وخطر المخدرات والفساد.

وينتظر أن تصدر القمة بيانا وخطة عمل يحددان أولويات التعاون في المستقبل القريب، إضافة إلى وثائق في مجالات التعاون الاقتصادي والمالي والإنساني.

وكان الرئيس الروسي صرّح أن بريكس ترفض ممارسة الضغوط، وسينعكس هذا الرفض في بيان القمة، ما يكتسب أهمية في ظل محاولات تمرير مواقف أحادية الجانب.