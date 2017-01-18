بوتين يطلع ميركل وهولاند على سير التحضيرات لمحادثات أستانا بشأن الأزمة في سورية

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على الاتفاق الروسي الإيراني التركي حول وقف الأعمال القتالية في سورية وسير التحضيرات لمحادثات أستانا بشأن الازمة فيها.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.. أن “بوتين أطلع ميركل وهولاند خلال اتصال هاتفي على الخطوات التي تم اتخاذها لتطبيق الاتفاقات الروسية التركية الإيرانية بشأن وقف الاعمال القتالية في سورية والاستعدادات الجارية لعقد محادثات أستانا”.

ومن المقرر عقد محادثات أستانا في الـ 23 من الشهر الجاري بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الأزمة في سورية.

وتمت خلال الاتصال مناقشة سير تطبيق اتفاقات مينسك مع أخذهم بعين الاعتبار نتائج قمة النورماندي التي عقدت ببرلين في تشرين الأول الماضي معربين عن عدم رضاهم إزاء الوضع الحالي في عملية تسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بما في ذلك تنامي التوتر الأمني على طول خط التماس في منطقة دونباس وكذلك ضعف أداء مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة.

كما أشاروا إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية لتخفيف التوتر وضمان التطبيق الممنهج لاتفاقات “مينسك 2” بما في ذلك تبادل المعتقلين وفقا لمبدأ “الجميع مقابل الجميع” كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل النشاطات الجارية في إطار رباعية النورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا ألمانيا وفرنسا وذلك عبر إجراءات مشتركة بين الدول الأربع في المستقبل القريب.

وتتضمن اتفاقات مينسك 13 بندا كان على رأسها وقف إطلاق النار في مقاطعات شرق أوكرانيا وضرورة التقيد به بشكل صارم.