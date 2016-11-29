بوتين يعزي الرئيس البرازيلي في كارثة تحطم الطائرة البرازيلية في كولومبيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره البرازيلي ميشال تامر، على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب البرازيلية في كولومبيا، وذلك وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

وجاء في بيان الكرملين اليوم الثلاثاء: “أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس الجمهورية الاتحادية البرازيلية، ميشال تامر، بسبب العواقب المأساوية لحادث تحطم طائرة الركاب البرازيلية في كولومبيا”.

وأضاف البيان “نقل الرئيس الروسي، في برقية التعزية، كلمات التعاطف والدعم لأسر وأقارب الضحايا، وكذلك التمني بالشفاء العاجل للمصابين”.